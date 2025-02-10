شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجهز بديل عبد الله السعيد فى مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يعكف السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على تجهيز بديل عبد الله السعيد في مباراة الفريق المقبلة أمام فاركو بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى.

ويعانى عبد الله السعيد من آلام فى الظهر وعضلة السمانة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أسرع وقت، حيث يخوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

واستقر جروس على محمد السيد ليكون بدلا من عبد الله السعيد في المباراة القادمة أمام فاركو و المقرر لها غدا الثلاثاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية

وتغيب السعيد عن مباراة الفريق الماضي أمام الاسماعيلى بالجولة الثانية عشر، على أن يتغي عن المباراة المقبلة امام فاركو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

