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تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالميا وتراجع روان العربي

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  • تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالميا وتراجع روان العربي 1/3
  • تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالميا وتراجع روان العربي 2/3
  • تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالميا وتراجع روان العربي 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 10 فبراير 2025 01:07 م

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر فبراير الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ88 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع العاشر.

وجاء تصنيف الرجال كالتالي..

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ  جويل ميكين

6ـمازن هشام 

7ـ طارق مؤمن 

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ  كريم عبد الجواد

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

تصنيف الرجال
تصنيف الرجال

 

بينما جاء تصنيف السيدات كالتالي..

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ  هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية تيني جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ  أمينة عرفي

8ـ الماليزية سيفا سينجاري

9- روان العربي

10ـ  البلجيكية نيلي جليس 

تصنيف السيدات
تصنيف السيدات


 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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