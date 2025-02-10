شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالميا وتراجع روان العربي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر فبراير الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ88 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع العاشر.

وجاء تصنيف الرجال كالتالي..

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ جويل ميكين

6ـمازن هشام

7ـ طارق مؤمن

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ كريم عبد الجواد

10- الإنجليزي مروان الشوربجي



تصنيف الرجال

بينما جاء تصنيف السيدات كالتالي..

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية تيني جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ أمينة عرفي

8ـ الماليزية سيفا سينجاري

9- روان العربي

10ـ البلجيكية نيلي جليس



تصنيف السيدات



