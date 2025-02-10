شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى دورى المحترفين بعد اليوم الأول من الجولة الـ21.. أبوقير وصيفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم الأول بالجولة الـ21 من دورى المحترفين ، التي أقيمت أمس، عن فوز السكة الحديد مودرن على المنصورة بهدفين مقابل هدف، كما نجح وادى دجلة في تحقيق الفوز على لافيينا بهدف دون مقابل فى الثوانى الأخيرة من عمر المباراة، وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا على راية بهدف دون مقابل.

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى:

وى 0 – 1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية 1 – 2 أسوان

سبورتنج 2 – 0 بلدية المحلة

القناة 1 – 0 السويس

السكة الحديد 2 – 1 المنصورة

وشهد اليوم الأول بعض التغييرات الجذرية في جدول الترتيب نرصدها في التقرير التالى :-

وادى دجلة يحافظ على الصدارة

نجح وادى دجلة في الحفاظ على صدارة جدول الدورى بعدما استعاد نغمة الإنتصارات في اللحظات الأخيرة على لافيينا بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 43 نقطة .

أبو قير يحتل وصافة الدورى للمرة الأولى

نجح أبو قير للأسمدة في احتلال وصافة الدورى للمرة الأولى منذ انطلاق الدورى بعد الفوز على راية بهدف مقابل للاشئ ووقوع المنافسين وارتفاع رصيده إلى 40 نقطة .

المقاولون العرب في المركز الثالث

احتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة ، بعدما فشل في تحقيق الفوز على الداخلية مكتفيا بتحقيق التعادل السلبى.

الاتصالات يهبط للمركز الرابع

هبط المصرية للإتصالات للمركز الرابع منذ فترة بعد خسارته على ملعبه بهدف مقابل للاشئ ليتوقف رصيده عند 38 نقطة .

كهرباء الإسماعيلية يتعرض لهزيمة مفاجئة

تعرض كهرباء الإسماعيلية لهزيمة مفاجئة على ملعبه من أسوان بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الخامس بالدورى .

سبورتنج يحقق فوزه الثالث



استعاد سبورتنج نغمة الإنتصارات بعد فترة غياب محققا فوزه الثالث على حساب بلدية المحلة بهدفين مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 16 نقطة في المركز قبل الأخير للمسابقة ليحيي آماله في البقاء .