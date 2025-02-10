شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يستفسر من كولر عن أسباب غيابه عن تشكيل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حرص أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى على الاستفسار من مدربه السويسري مارسيل كولر حول أسباب خروجه من تشكيل الأهلى الأساسي فى المباريات الأخيرة للفريق.

وينتهي عقد أكرم توفيق، صاحب الـ27 عاما، مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025 ، وأكدت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، توقيع اللاعب بشكل رسمي عقود انتقاله إلى فريق الشمال القطري، عقب نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وتوقفت مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق لتجديد عقده بعدما بالغ اللاعب في المطالب المالية عقب توقيعه لفريق الشمال القطري وإعلان مسئولي النادي القطري أنهم حصلوا على توقيع اللاعب، ولا تراجع عن إتمام الصفقة، خاصة أنها صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وشارك توفيق مع النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي، فى 20 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

وأكد كولر للاعب أنه يجري عملية تدوير بين كافة عناصر الفريق لمواجهة ضغط المباريات المتتالى.

ويختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة غزل المحلة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً عقب مران اليوم في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة.

ويواصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق الغزل، قبل المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.