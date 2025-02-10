شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خسائر للزمالك فى أزمة البولندي ميشالاك والان مع تفاصيل الخبر

ألقت أزمة البولندى كونراد ميشالاك ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بظلالها على الأحداث داخل النادى، بعدما تغيب عن التدريبات وهدد بفسخ عقده من طرف واحد، والتقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأكد مصدر بـ نادى الزمالك أن الإدارة حاولت مع البولندى كونراد ميشالاك لاعب الفريق فسخ عقده بالتراضي، وبصورة ودية، إلا أن اللاعب رفض.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الزمالك عرض على ميشالاك الحصول على 350 ألف دولار مع فسخ عقده قبل إغلاق القيد، إلا أن اللاعب رفض، وتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة.

ونال الزمالك عدة خسائر بسبب ميشالاك منها المادى والفني، نرصدها فى السطور التالية.. مكان فى القائمة للاعب أحنبى

تسبب ميشالاك فى ضياع فرصة على الزمالك لضم لاعب أجنبى جديد، حيث ضم الزمالك الثنائى صلاح مصدق وأحمد الجفالى بدلاً من سامسون الذى رحل بالتراضى، وحمزة المثلوثى الذى تم رفع اسمه من القائمة بعد إصابته بالصليبى. وكان الزمالك ينتظر موافقة ميشالاك على فسخ العقد بالتراضى والحصول على جزء من مستحقاته والموافقة على العرض المالى الذى تم تقديمه له، إلا أن اللاعب رفض، وانتظر حتى غلق القيد المحلى، وقرر فسخ عقده من طرف واحد، ليضيع على الزمالك مكان فى القائمة لضم لاعب أجنبى.

وكان الزمالك قريبا جدا من ضم الإيفوارى كاليب زادى، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب عدم وجود مكان فى قائمة الأبيض.

الشكوى فى الفيفا

هدد ميشالاك مسئولى الزمالك بتقديم شكوى ضد النادى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للحصول على مستحقاته لدى النادى، وقيمة عقده، وهو ما ضع مجلس الإدارة الحالي فى موقف لا يٌحسد عليه، خاصة أن الإدارة تحاول حل كافة الأزمات المتعلقة بلاعبين أو مدربين سابقين فى الفيفا وتسوية مستحقاتهم المتأخرة لدى الزمالك.

القيمة المالية لعقد اللاعب كاملة بخلاف المستحقات المتأخرة

أصبح الزمالك مطالباً بسداد مبلغ مالى كبير، بعد إعلان مسئولى أحد السعودى عن قرارهم بتقديم شكوى أيضاً ضد النادى لدى فيفا، والمطالبة بقيمة عقد اللاعب كاملة، والتي تبلغ مليوناً و800 ألف دولار، فيما سيقاضى ميشالاك نادى الزمالك والمطالبة بمستحقاته المتبقية وقيمتها 727 ألف دولار، بخلاف تعويض عن الضرر الذى لحق به، خاصة أن القيد في السعودية أغلق يوم 31 يناير الماضى، وهو ما يمنع عودة ميشالاك لصفوف أحد فى الفترة الحالية، وحال رحيله عن الزمالك سيكون بدون نادٍ حتى نهاية الموسم، وهو ما يعتبره نادى أحد ضررًا للنادى وللاعب.