شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد زوجته: كل سنة وأنتي حبيبتى وفى ضهرى والان مع تفاصيل الخبر

احتفل حسين الشحات ، نجم النادى الاهلى ، بعيد ميلاد زوجته إسراء عادل عبر حسابه على فيس بوك، ونشر صورا تجمعهما معاً وعلق قائلا: "كل سنة وأنتي معايا، كل سنة وأنتي طيبة، كل سنة وأنتي في ضهري، كل سنة وأنتي أم عيالي، كل سنة وأنتي حبيبتي وروحي، كل سنة وأنتي دايما جنبي فى كل لحظة، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي يارب".

فى سياق أخر، يختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة غزل المحلة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف

ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً عقب مران اليوم في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة. وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق الغزل، قبل المباراة التي ستجمعهما غدا الثلاثاء، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.