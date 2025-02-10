شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز وسام أبو علي لقيادة الهجوم أمام الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، بقيادة أحمد جاب الله، على تجهيز الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الفريق لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراة الزمالك بالدوري المصري، المقرر لها 22 فبراير الجاري.

ويواصل وسام أبو علي الغياب عن فريقه فى مباراة غزل المحلة المقرر لها غداً الثلاثاء بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية.

ورفض الجهاز الطبى للأهلى فكرة الاستعانة بالمسكنات لعلاج الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق من أجل اللحاق بمباريات الفريق. وأكد الجهاز الطبى أن وسام أبو علي لن يكون جاهزاً فى الوقت الحالى، وحال المُجازفة به ستتفاقم إصابته، بعدما تعرض لشد عضلى قبل مواجهة فاركو فى الدورى وحرمه من المشاركة فى اللقاء الذى تعادل فيه الأهلى بهدف لمثله، كما غاب عن مباريات بيراميدز وموردن سبورت وبتروجت.

وفى السياق ذاته، نفى مصدر بالنادي الأهلي وصول عروض رسمية خليجية لضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر، نُتابع وسائل الإعلام تتحدث كثيراً عن عروض خليجية وأوربية لضم وسام أبو علي، لكن الأهلي لم يتلق أي عرض بشكل رسمي، موضحاً أن فكرة بيع وسام في يناير الجاري أو مع نهاية الموسم الحالي صعبة إن لم تكن مستحيلة.

وأضاف، نعاني منذ فترة من عدم تواجد مهاجم قوي ومُتميز بحجم وإمكانيات وسام أبو علي الذي يتألق مع الفريق لذا سيكون من الصعب التفريط فيه لاسيما في ظل الارتباطات القوية والمُتتالية أمام الأهلي هذا الموسم وأخرها كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً بأمريكا الصيف المقبل.

وتأتي تأكيدات المصدر الأهلاوي بعدما كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود عرض ضخم على طاولة النادي لبيع وسام أبو علي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانتقل وسام أبو علي إلى الأهلي في الشتاء الماضي، قادمًا من سيريوس السويدي، وذكرت صحيفة تيبسبلادت الدنماركية أن وسام مطلوبًا من أندية كبيرة، في أوربا وقطر وهي عروض تصل إلى ضعف العرض الذي دفعه الأهلي لشراء اللاعب من سيريوس الشتاء الماضي.