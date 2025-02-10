شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخبات وملفات مهمة على مائدة مجلس اتحاد اليد فى جلسة ودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد ديوان، نائب رئيس اتحاد كرة اليد ، عن جلسة ودية مهمة لمجلس الإدارة لحسم كثير من القضايا المعلقة على طاولة المجلس، وتعقد الجلسة اليوم الاثنين بحضور أعضاء مجلس الادارة.

وأكد ديوان أن تلك الجلسة ستضمن مناقشة العديد من الموضوعات المهمة على طاولة مجلس الإدارة تمهيدا لحسمها فى جلسة مجلس الإدارة المقبلة، والتى ستعقد نهاية الأسبوع المقبل.



وأوضح نائب الرئيس أن المجلس برئاسة خالد فتحي منذ تسلم المهمة يعمل بمنتهي القوة، وكانت أولوياته خلال الفترة الماضية التركز مع المنتخب الاول لكرة اليد من اجل منحه اغلب الدعم والمجهود ، وحتي عاد بإنجاز كبير من بطولة العالم وفاز بالمركز الخامس ، ومع ذلك يوجد العديد من الملفات الذي يعمل فيها المجلس بالتوازي علي جبهات مختلفة ومنها ، مناقشة برنامج إعداد منتخب 2004 المطروح من قبل المدير الفني للفريق مجدي ابو المجد وذلك لاعداد الفريق لبطولة العالم والتي ستقام في بولندا .



وأيضاً منتخب الناشئين الذي يستعد لبطولة العالم التي ستنظمها مصر ويقوده طارق محروس ، الى جانب مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى المطروحة على مائدة مجلس الإدارة فى جلسته المقبلة