شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجفالى صفقة الزمالك الجديدة يظهر فى تدريبات الفريق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يظهر التونسى أحمد الجفالى صفقة الزمالك الجديدة فى تدريبات الفريق الجماعية اليوم بعد التعاقد مع الأبيض فى ميركاتو الشتاء.

ووصل أحمد الجفالى عصر أمس إلى القاهرة قادمة من تونس ليكون صفقة الزمالك الرابعة بعد التعاقد مع أحمد حسام قادماً من الجونة، ومحمود جهاد من فاركو، بالإضافة إلى المغربى صلاح مصدق من نهضة الزمامرة.

ووقع الجفالي على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 500 ألف دولار، وحصل النادي التونسي على 200 ألف دولار و300 ألف دولار سيحصل عليها نهاية الموسم

ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبي خاص به لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة بعد انضمامه رسمياً لصفوف الزمالك.

كما انتظم المغربي صلاح الدين مصدق، لاعب الزمالك الجديد، فى التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت أمس الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا به لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة بعد انضمامه رسمياً لصفوف الزمالك.