شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكلف محمد شوقي بحسم ملف تمديد عقد ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

كلف مسئولو النادى الأهلى محمد شوقى، نائب المدير الرياضى الجديد، بحسم ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعد الخلاف الذى إندلع بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

ورفض مسئولو النادي الأهلي شروط ياسر إبراهيم مدافع الفريق لتجديد عقده مع النادي، وطالبوه بالتراجع عنها من أجل حسم ملف التجديد والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

وفي هذا السياق، قال مصدر في الأهلي، إن النادي لا يُمانع تجديد عقد ياسر كونه من اللاعبين المُجتهدين، لكن هذا لا يعني مُبالغة اللاعب في شروطه المالية، موضحاً أن الأهلي عرض على اللاعب التجديد موسمين مقابل 12 مليون جنيه فى الموسم "خالصة الضرائب"، على أن يكون تفعيل العقد خلال الموسم الثاني مُرتبطاً بنسبة مشاركة اللاعب فى المباريات خلال الموسم الأول.

وأوضح المصدر، أن طلبات ياسر إبراهيم مُبالغ فيها، حيث طلب 19 مليون جنيه فى الموسم الواحد للتجديد، بجانب إعفائه من شرط نسبة المشاركة التى اشترطها الأهلي من أجل تفعيل العقد في الموسم الثاني، وهو ما يرفضه مسئولو القلعة الحمراء ، ويترقبون تراجع اللاعب عن بعض مطالبه المالية من أجل التجديد، خاصة أنه سيبدأ عامه الـ33 بعد 48 ساعة، وعليه أن يُدرك هذا الأمر جيداً خاصة فى ظل كثرة إصاباته خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل ياسر إبراهيم برنامجه التأهيلي حالياً بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية والذي أبعده عن تدريبات الفريق الجماعية والمباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة، ويحتاج قرابة ثلاثة أسابيع أخرى للعودة للتدريبات الجماعية.

يواصل ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة غزل المحلة المقرر لها غداص بالدوري بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء غداً الثلاثاء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يغيب ياسر إبراهيم عن الأهلي مدة تتراوح من ثلاثة أسابيع لشهر بعدما تعرض لمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز بالدوري.

وأنهى النادى الأهلى المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الكرة والتي ركزت على تلبية احتياجات الفريق الأول ووضع آليات العمل الداخلية للفترة القادمة.

وفي ذات الإطار، وبعد اجتماع مسئولى قطاع الكرة بالأهلى، تقرر تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، أما المرحلة الثانية من التطوير، فتشمل باقي قطاع الكرة بهدف تعزيز البناء الرياضي الشامل، وتحقيق الأهداف المنشودة.