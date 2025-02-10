شكرا لقرائتكم خبر عن شارك فى 14 مباراة وصنع هدفين.. مسيرة ميشالاك مع الزمالك بعد فسخ عقده والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تغيب البولندى كونراد ميشالاك لاعب الزمالك عن تدريبات الفريق، والتهديد بالتقدم بشكوى لدى فيفا وفسخ عقده من طرف واحد، بعد انتهاء المهلة التي منحها لمجلس الزمالك لاستلام مستحقاته مع الفريق، كما أبدى نادى أحد السعودى استياءه من الزمالك بسبب ما حدث مع ميشالاك وقرروا التقدم بشكوى ضد الزمالك بالفيفا.

وبعد قرار اللاعب وتغيبه عن الفريق أصبح النادى مهدداً بقضية جديدة لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حال تقدم اللاعب بشكوى بالفعل، خاصة أن عقده مع الزمالك ينص على حصوله على 700 ألف دولار، ولم يحصل منها سوى على 45 ألف دولار فقط.

وتعاقد الزمالك مع ميشالاك في سبتمبر الماضى، وشارك فى 14 مباراة مع الفريق، منها 6 بالدورى، و5 مباريات بالكونفدرالية، بالإضافة إلى مواجهتين بكأس مصر، وواحدة بالسوبر الأفريقى، بإجمالى 552 مباراة، صنع خلالها هدفين.

ومن المقرر أن يطالب أحد بقيمة عقد اللاعب كاملاً وهو مليون و800 ألف دولار، فيما سيقاضى ميشالاك نادى الزمالك والمطالبة بمستحقاته المتبقية وقيمتها 727 ألف دولار، بخلاف تعويض عن الضرر.