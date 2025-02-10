شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجهز الصفقات الجديدة للمشاركة فى مباريات المصري والان مع تفاصيل الخبر

يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على تجهيز الصفقات الجديدة للمشاركة في المباريات، وكان المصري تعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا لنهاية الموسم، ومصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي لثلاثة مواسم ونصف، وأحمد علي عامر لاعب فريق النجوم لثلاثة مواسم ونصف أيضاً، وفي المقابل وافق المصري على إعارة سمير فكري للاتحاد السكندري، وأحمد أيمن منصور لمودرن سبورت.

كما قرر مسئولو النادي المصري الإفراج عن مستحقات لاعبي الفريق، بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق البورسعيدي أمس على الاتحاد السكندري في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري بهدفين مقابل هدف، وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الساعات المقبلة ستشهد إفراجا عن مستحقات اللاعبين التي سبق تجميدها عقب الهزيمة أمام بتروجت في الدوري، خاصة بعدما نجح اللاعبون في استعادة الانتصارات المحلية بالتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر، وكذلك العودة للمربع الذهبي بالدوري.

وكان المصري أعلن، في وقت سابق، تجميد مستحقات اللاعبين وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب عقب الهزيمة أمام بتروجت بهدفين مقابل هدف في الدوري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته عصر اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة عشرة من الدوري، والتي تجمعه بالبنك الأهلي، في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد.

وكان علي ماهر ، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الدوري.

وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.