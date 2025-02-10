شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي خارج حسابات الأهلي فى مباراة غزل المحلة بالدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر

خرج المغربى أشرف بن شرقى ، الوافد الجديد للنادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارسيل فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

ويخضع أشرف بن شرقى لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق؛ لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة فى المباريات بعد معاناته من إصابة مع فريقه القديم.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن أشرف بن شرقى لم تكتمل جاهزيته الطبية والبدنية ونزوله التدريب وفقا للبرنامج الموضوع له، لأن أشرف بن شرقى انضم لصفوف الأهلى عنده شد فى العضلة الأمامية من الدرجة الأولى تعرض لها في فريقه السابق الريان القطري.

وأعلن الريان القطري إصابة بن شرقي بتمزق فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ليحتاج علاجاً لفترة تصل إلى 10 أيام.

وبحسب المدة المحددة من نادي الريان، فإن بن شرقي سيكون خارج الحسابات أمام غزل المحلة بشكل مبدئي، على أن تحدد الفحوصات الطبية موعد ظهوره فى التدريبات الجماعية.

ويختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة غزل المحلة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في حسم الفوز بنقاطها الثلاث من المنافسة على استعادة صدارة الدوري والتي يتربع بيراميدز على قمتها حاليا برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف.

ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً عقب مران اليوم في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام، بعد خوض المران الختامي مساء اليوم واختيار قائمة المباراة.

ويواصل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق الغزل، قبل المباراة التي ستجمعهما غدا الثلاثاء، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.