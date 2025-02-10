دوري أن بي ايه: ليلارد يعيد باكس الى سكة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أعاد داميان ليلارد فريقه ميلووكي باكس الى سكة الانتصارات بقيادته الى الفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 135 127 بتسجيله 43 نقطة بينها ثماني ثلاثيات من أصل 24 لفريقه الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتألق ليلارد بشكل لافت وكان قريبا من تحقيق "تريبل دابل" مع ثماني تمريرات حاسمة وسبع متابعات معوضا غياب النجم والعملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للمباراة الرابعة تواليا بسبب إجهاد في ربلة الساق اليسرى.

وقال مدرب ميلووكي باكس دوك ريفرز قبل المباراة إن أنتيتوكومبو الذي يحتل المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري هذا الموسم بمعدل 31.8 نقطة في المباراة الواحدة، سيغيب عن الملاعب حتى بعد مباراة كل النجوم التي سيغيب عنها أيضا.

وقال ليلارد إن غياب أنتيتوكومبو يعني أنه كان عليه أن يفرض نفسه نجما في المباراة، مضيفا "أعتقد أنني يجب أن أثق في نفسي أكثر. عندما تكون على أرض الملعب مع أفضل لاعب في الدوري، عليك أن تجد طرقًا لتكون فعالًا يجب أن أتأكد من أن مساحتي صحيحة. يجب أن أتأكد من أنني أزيل الضغط عنه".

واضاف "عندما لا يكون هنا، يجب أن أؤكد نفسي وألعب مباراة مألوفة جدًا بالنسبة لي".

وبرز البديلان غاري ترينت جونيور وبوبي بورتيس في صفوف باكس أيضا حيث سجل الأول 23 نقطة بينها سبع ثلاثيات مع ست متابعات، وأضاف الثاني 18 نقطة مع 13 متابعة.

وهو الفوز الثاني فقط لباكس في مبارياته السبع الاخيرة، وقال ليلارد إن رفاقه عازمون على تحويل الأمور قبل فترة التوقف بسبب مباراة كل النجوم.

واضاف "تحدث أشياء جيدة عندما تدفع عقلك وطاقتك في المكان الصحيح وأعتقد أننا فعلنا ذلك اليوم".