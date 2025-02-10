شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 5 صفقات بالدوري المصري فى الميركاتو الشتوي.. جراديشار يتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالإثنين، 10 فبراير 2025 10:35 ص
أبرمت أندية الدوري المصري احتياجاتها من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تم إغلاقها مساء السبت الماضي، لتلبية احتياجاتها وسد العجز فى صفوفها، ولكن شهد الميركاتو الشتوي أكثر من 50 صفقة ولكن يحتفظ قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بأغلى الصفقات.
ويتصدر السلوفيني نيتس جراديشار قائمة أغلى اللاعبين في الميركاتو الشتوي بقيمة 1.1 مليون دولار، ما يعادل 60 مليون جنيه مصري.وجاءت قائمة أغلى 5 صفقات في الميركاتو الشتوي بالدوري المصري
جراديشار "الأهلي" 1.1 مليون دولار "60 مليون جنيه"
محمود جهاد "الزمالك" 30 مليون جنيه
أحمد الجفالي "الزمالك" 500 ألف دولار "25 مليون جنيه"
أحمد رضا "الأهلي" 25 مليون جنيه
مصطفى العش "الأهلي" 23 مليون جنيه
ونجحت أندية الدوري المصري الممتاز في إبرام 51 صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التي تم إغلاقها بشكل رسمي مساء اليوم السبت، لتدعيم صفوفها في الفترة المتبقية من منافسات الموسم الحالي، بعدما أظهرت منافسات الدور الأول من عمر الموسم الحالي وجود نواقص في بعض المراكز.
ونجح 14 ناديا في إبرام الـ50 صفقة، فيما لم تفكر 4 أندية في إبرام أية صفقات في يناير حتى الآن، أبرزها بيراميدز ومعه الإسماعيلي الممنوع من القيد، ومعهما فاركو وطلائع الجيش.
الأهلي:
الزمالك
أشرف بن شرقي
نيجك جراديشار
مصطفى العش
أحمد رضا
قيد علي معلول
أحمد حسام
محمود جهاد
صلاح الدين مصدق
أحمد الجفالي
محمد هلال
علي فوزي
أحمد يوسف
معتز زدام
حسام حسن
وليد علي
جون إيبوكا
مصطفى أبو الخير
أحمد علي
محمود علاء
شكري نجيب
يوسف أسامة نبيه
علاء يحيى
إسلام مرزوق
سمير فكري
نور الدين البحار
كرامو كوامي
عمرو السيسي
قطع إعارة أحمد حكم
رافائيل يوركغزل المحلة
موسى فراوي
أحمد ياسين
عبد الرحمن خالد جبنة
عماد ميهوب
أحمد فوزي
محمد سامي
عمرو المرسي
طارق طه
رأفت خليل
حسام غانم إيفونا
أحمد زكي
قطع إعارة زياد كمال
عمر بالخير
مازن ياسر
أحمد عبد الرحمن
محمد رضا بوبو
مروان محسن
محمد النحاس
عبد الله ياسين
محمود العالمي
حسن أحمدبتروجت
أدهم حامد
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