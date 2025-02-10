شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقد زيزو حديث الساعة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك حديث الساعة فى الوسط الرياضى عامة والزمالك خاصة، وذلك بعد تبادل التصريحات بين أيمن عباس عضو لجنة الاستثمار بالنادى، وحازم إمام عضو اللجنة الاستشارية بالقلعة البيضاء عن مصير زيزو مع الفريق.

وقال عضو لجنة الاستثمار فى تصريحات صحفية عن التجديد لزيزو، "إنه لا يصح أن يكون هناك فرق كبير بين اللاعبين، لأن اللاعبين يجرون نفس المسافة ويلعبون نفس الوقت.. الفلوس لازم تكون قريبة من بعض".

وأضاف، "زيزو لو جدد أو مجددش الزمالك هو اللي عمل زيزو وبن شرقي ولاعيبة كتيرة جداً، ودائماً هيبقى في نجم تاني وبديل كويس أهم حاجة وحدة الفريق والناشئين بتوعنا".

وجاءت هذه التصريحات ليخرج حازم إمام نجم الفريق السابق وعضو اللجنة الاستشارية ليرد بأن أيمن عباس يتحدث عن رأيه كزملكاوى، وليس كرأى مجلس الزمالك، كما أن اللجنة لم تتسلم ملف زيزو، ورأي أيمن ممدوح عباس يعبر عن رأيه كزملكاوي، كما أن رأيه لا يمثل نادي الزمالك".

وأوضح حازم إمام أن "وجهة نظره بأن كل لاعبي كرة القدم متشابهين ويجب أن يحصلوا على مبالغ متشابهة، لأنه يفهم فى الاستثمار وليس كرة القدم، كما أنه غير متداخل في الأمور داخل الإدارة".

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، وينتظر اللاعب عقد جلسة مع مسئولو النادى خلال الساعات المقبلة، مع أحمد مصطفي زيزو لاعب الفريق؛ لإعادة الاتفاق على تجديد عقد اللاعب.

وينتظر زيزو تحديد موعد الجلسة حتى يتم التفاوض حول تجديد العقد وحسم مصيره مع الفريق، سواء بالاستمرار وتجديد العقد أو الرحيل بنهاية الموسم، حال عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب.