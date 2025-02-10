شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب 2005 بقيادة أسامة نبيه يخوض تصفيات أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الشباب مواليد 2005 ، بقيادة أسامة نبيه، التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين، ويترقب المنتخب سحب القرعة 13 فبراير الجارى لمعرفة المنتخب الذى سيواجه ذهاباً وإياباً فى المرحلة الأولى من التصفيات أواخر فبراير الجارى، وحال التأهل للمرحلة الثانية يخوض مباراتين جديدتين من أجل تأهل منتخبين إلى أمم أفريقيا للمحليين أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن رسميًا تأجيل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لتقام في أغسطس 2025، بدلاً من موعدها السابق الذي كان مقررًا خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير من العام نفسه.

وعقدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا مؤخرا بحضور هانى أبوريدة رئيس الاتحاد بمقر مركز المنتخبات الوطنية، وتناول الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بمستقبل الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية ، وعلى رأسها اعتماد الأسس التي وضعتها اللجنة الفنية لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والتي على أساسها تم اختيار أسامة نبيه مديرا فنيا للمنتخب الوطني مواليد 2005 ووائل رياض لمنتخب 2007، كما عرضت اللجنة على رئيس الاتحاد الرؤية المستقبلية لمشروع الكشف عن المواهب فى كل أنحاء الجمهورية، لتكوين منتخب وطنى للناشئين مواليد 2011 ( 13 و 14 سنة) ، ويأتى ذلك تمشيا مع مشروع الكشف عن المواهب فى هذه المرحلة السنية، الذى يتبناه الاتحاد الدولى للعبة.

من جانبه، أكد حلمى طولان المتحدث الرسمى للجنة أن اللجنة أوصت بضرورة اختيار كل مدير فنى لجهازه المعاون دون أدنى تدخل بما يحقق الاستقرار الفني لكل منتخب ، وقال طولان إن الاجتماع شهد كذلك حضور وائل رياض المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى مواليد 2007، لعرض برنامجه.