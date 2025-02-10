شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يضع حلولا لمركز 10 فى الزمالك قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة السويسري كريستيان جروس ، حلولاً لمركز رقم 10 فى الفريق، خاصة فى ظل عدم التأكد من جاهزية عبد الله السعيد بعد معاناته من آلام فى الظهر وعضلة السمانة واستمرار تأهيله، بالإضافة إلى فقدان ناصر ماهر الذى عاد من الإصابة في مباراة الإسماعيلي، ثم تلقى بطاقة حمراء للاعتداء بالضرب على محمد نصر لاعب الدراويش دون كرة، ليتأكد غيابه 3 مباريات مقبلة، الأمر الذى يضع الجهاز الفني للفارس الأبيض في أزمة بسبب صانع الألعاب.

جروس بدأ دراسة الأمر مع معاونيه بالجهاز الفني، ويرى إمكانية الاعتماد على أحمد مصطفى زيزو فى مركز رقم 10، مع الدفع بمحمد شحاتة فى الجبهة اليمنى، ويشارك عمر جابر العائد من الإصابة في مركز الظهير الأيمن، كما يفكر جروس في إمكانية الاعتماد على محمود شيكابالا العائد من التأهيل، إلا أن عدم قدرة اللاعب على المشاركة طوال الـ 90 دقيقة تؤرق المدير الفني، كما يدرس جروس أيضًا إمكانية الاعتماد على محمد السيد في مركز صانع الألعاب، أو حسام أشرف يصبح تحت المهاجم سيف الجزيرى.

ولم يحسم كريستيان جروس قراره النهائي من أجل علاج النقص العددى في مركز صانع اللعب بالزمالك، ومازال الخواجة البرتغالي يضع العديد من الحلول لعلاج تلك الأزمة، لاسيما وأن الزمالك لم يتعاقد مع صانع لعب خلال الميركاتو الشتوى المنقضى.