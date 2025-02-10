شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر وطبيب الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، موقف اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للمشاركة مع الفريق فى جلسة مع طبيب الفريق، لتحديد من سيلحق منهم بمباراة غزل المحلة غداً أو يتأجل دخوله القائمة إلى مباراة الإسماعيلي القادمة فى الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

ويوجد أكثر من لاعب أنهى برنامجه التأهيلي وبات قريباً من المشاركة في المباريات، مثل أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وأشرف داري ووسام أبو علي، ولكن جلسة كولر مع الطبيب والفحص الطبي الذي سيخضع له الرباعي المصاب سيحدد موقف هؤلاء اللاعبين من مباراة الغد، وإن كان الأقرب أن يكونوا جاهزين لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على منح عمر الساعي لاعب خط وسط الفريق فرصة الظهور فى مباراة غزل المحلة وجلس عمر الساعى على مقاعد البدلاء فى مباراة بتروجت الأخيرة التي فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف ولم يشارك.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.