شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الـ13 بالدوري المصري غداً والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً، الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، بإقامة 3 مباريات قوية؛ تجمع بتروجت مع سموحة وفاركو مع الزمالك والاهلى مع غزل المحلة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة للدورى المصرى



الثلاثاء 11 فبراير

سموحة & بتروجت.. 4 عصراً

الزمالك & فاركو..4 عصراً

الأهلى & غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة & الإسماعيلى..4 عصراً

زد إف سى & سيراميكا..4 عصراً

المصري & البنك الأهلى ..7 مساء

بيراميدز & حرس الحدود..7 مساء

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت & طلائع الجيش ..4 عصراً

إنبى & الاتحاد السكندري..7 مساء

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.