شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز ثنائي الزمالك الأجنبي مصدق والجفالى للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس، على تجهيز الثنائى الأجنبي الجديد المغربى صلاح الدين مصدق، والتونسى أحمد الجفالى، من أجل الاعتماد عليهم، خاصة أن تلك الصفقات تمت بعد الحصول على موافقة المدير الفني على ضمهم، ما يضمن الاعتماد عليهم.



الزمالك حسم 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم صفوف الفريق، للمنافسة بقوة على جميع البطولات التى ينافس عليها الفارس الأبيض.



ونجح فى التعاقد مع محمود جهاد من نادى فاركو لمدة 4 سنوات ونصف، كما تم التعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة لمدة 4 سنوات ونصف، فيما تم التعاقد مع المغربى صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي لمدة 3 سنوات ونصف، كما تم التعاقد مع التونسى أحمد الجفالى من نادى الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.