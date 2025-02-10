شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم صخرة دفاع الأهلي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"32" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل ياسر إبراهيم مدافع النادى الاهلى اليوم، الأحد، بعيد ميلاده الـ"32" فهو من مواليد 10 فبراير 1993، وعانى دفاع الأهلى الأمرين مع اعتزال وائل جمعة ومن بعده رحيل أحمد حجازى إلى إنجلترا، لكن ياسر إبراهيم يثبت يوما بعد يوم أنه خير خلف لحمل لواء الدفاع الأحمر وبناء دفاع قوى وصلب من حوله لمميزاته الشخصية والفنية التى تظهر فى كل مناسبة.

ويتميز ياسر إبراهيم بعدة مميزات جيدة يحتاج إليها أى مدير فنى مثل السرعة والقوة الجسدية والطول والدقة فى تنفيذ الضربات الثابتة وضربات الرأس.

بدأ ياسر إبراهيم مسيرته الكروية بقطاع الناشئين مع نادى الزمالك، وفى موسم 2013-2014 تم تصعيده للفريق الأول ليشارك مع الفريق في الفوز ببطولة كأس مصر مرتين، موسمى 2013 و 2014.

انتقل ياسر إبراهيم لنادى سموحة فى يناير 2015 على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بناءً على طلب حلمى طولان المدير الفنى لسموحة وقتها، وبعد ظهور إبراهيم بشكل جيد مع سموحة وحجزه مكانًا أساسيا مع الفريق، وافق الزمالك على طلب سموحة بمد إعارته لموسم آخر فى يوليو 2015، قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض بالمجان لعدم الحاجة إلى جهوده ويصبح من حق الفريق السكندرى، الذى حصل على خدماته على سبيل البيع النهائى ومع تألقه تلقى عرضاً من الاهلى ليرحب اللاعب على الفور.

وانضم ياسر إبراهيم للأهلى فى يناير عام 2019 فى صفقة وصلت قيمتها إلى 25 مليون جنيه، ومع بداية رحلته مع المارد الأحمر وجد صعوبة فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى إبان وجود السويسرى رينيه فايلر مديراً فنياً للأهلى، إلا أن اللاعب لم ييأس وعاد من دكة البدلاء ليقدم أداء مميزا دفعه للعودة للتشكيل الأساسى بقوة ليساهم مع زملائه في حصد الثلاثية التاريخية للأهلى بعد التتويج بالدوري والكأس ودورى الأبطال الأفريقى والتأهل لمونديال الأندية.

ونجح ياسر إبراهيم في حجز موقعاً أساسياً في تشكيل الاهلى في عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ثم السويسرى مارسيل كولر المدير الفني الحالي. وشارك ياسر إبراهيم مع الاهلى في 194 مباراة بكل البطولات وسجل عشرة هدف وصنع هدفين.

وإجمالا حصد ياسر إبراهيم مع الأهلى منذ انضمامه للمارد الأحمر 16 بطولة وشارك في مباريات كبيرة على رأسها نهائي القرن الشهير مع الزمالك والذى وصفت الجماهير الحمراء أداءه فيه بـ"المقاتل" وكذلك مباراة الهلال السعودى بكأس العالم للأندية التي سجل فيها هدفين ليقود المارد الأحمر للتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى.