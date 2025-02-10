شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بالكولومبى أوسكار لوبيز لحسم توليه رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعا اليوم الاثنين مع ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالفيفا والذى يتواجد فى القاهرة، والمحاضر الدولى الكولومبى أوسكار لوبيز؛ لحسم تولى الأخير مسئولية رئاسة لجنة الحكام فى المرحلة المقبلة.

وتشهد الجلسة الحديث حول مهام لوبيز في لجنة الحكام، وخطة العمل وبنود التعاقد، وحال التوصل لاتفاق نهائي سيتم الإعلان عن توليه المهمة، خاصة أنه كانت هناك مفاضلة بين لوبيز وخبير آخر إنجليزى.

ويختتم اليوم، الإثنين، معسكر تطوير الحكام، بحضور هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والسويسري مسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي انطلق أول أمس بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر فى حضور 60 حكما.

يأتي هذا فى إطار سياسة الاتحاد لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم المصري، وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة الحالي، منذ تولى المسئولية فى ديسمبر الماضى.