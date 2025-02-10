شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى ختام الجولة الـ21 من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ21 من دورى المحترفين بمواجهتى طنطا مع بروكسى في الثالثة عصرا، على أن تختتم مواجهات الجولة بلقاء الترسانة وديروط باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة.

فعلى استاد طنطا يستضيف أبناء السيد البدوى بقيادة خالد عيد نظيره بروكسى بقيادة محمد حامد في لقاء صعب للطرفين، حيث يسعى أبناء خالد عيد للعودة للانتصارات ومحو الصورة السيئة بعد التعاقد مع عدد من الصفقات القوية في الميركاتو الشتوى، بينما يحاول الضيوف كسر سلسلة التعادلات وتحقيق الفوز هو الأخر من أجل العودة لأجواء المنافسة من جديد.

وفى الخامسة والنصف مساء يستضيف الترسانة بروح جديدة بعد التعاقد مع أحمد عبد المقصود كمديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد كشرى نظيره ديروط الذى رحل مديره الفني أيضا البلغارى الكسندروف، ويأمل أبناء الشواكيش للفوز بعد الخسارة آخر مواجهتين أمام المقاولون العرب ومنتخب السويس للعودة من جديد للمنافسة، بينما يحاول أبناء ديروط الهروب من القاع الذى يحتل فيه المركز الأخير برصيد 13 نقطة.