شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إعلان تعيين مروان النايب مديراً للتعاقدات بعد نهاية الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على إصدار قرار رسمي بتعيين مروان النايب نائب مدير لجنة التعاقدات في النادي بمنصب مدير التعاقدات، لاسيما أن النايب يلقى قناعة من مسئولي القلعة الحمراء ويرونه من أفضل الأسماء المرشحة لتولي المنصب الشاغر منذ رحيل أمير توفيق عن منصبه.

ويرى مسئولو النادي الأهلي أن مروان النايب بذل مجهودا رائعا في حسم المفاوضات مع الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الانتقالات الشتوية خلال يناير الماضي والذي تم إغلاقه، وأنه يستحق تولي منصب مدير التعاقدات ونجح النادي الأهلي في إبرام التعاقد مع 5 صفقات في يناير الجاري منهم الرباعي السلوفيني نيتس جراديشار من فيهريفار المجري والمغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق، ومصطفى العش من نادي زد وأحمد رضا من نادي بتروجت.

فى سياق آخر، الفريق الأحمر، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وقال مصدر في الأهلي، إن مسألة تجديد عقد الشناوي محسومة ولا نقاش فيها، ولكن ربما تأخر حسم هذا الأمر بسبب انشغال الإدارة الحمراء بأكثر من ملف، فى مقدمتها الصفقات الجديدة وتدعيمات الفريق لاسيما فى ظل الضغوط الشديدة التي تعرض لها النادي في وقت سابق بسبب اهتزاز نتائج فريق الكرة.

وشدد المصدر على أن الشناوي لم يلتفت للعروض التي ارتبط اسمه بها مؤخراً من الخليج والأهلي يُقدّر ذلك، مؤكداً أن تجديد عقد الحارس الدولي سيتم في أقرب فرصة، وتحدث مسئولو الأهلى منذ فترة مع الشناوي بشأن ضرورة بقائه بالفريق لأن دوره مؤثر فنياً وكقائد، خاصة أن النادي سيقوم بتعديل عقده بشكل يُرضيه، كما أن الأهلى لن يقف في طريقه حال تلقيه عرضاً خارجياً في أي وقت وسيمسح له بالرحيل.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء غداً الثلاثاء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.