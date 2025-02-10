شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الزمالك معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة فاركو، المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ويختتم اليوم الفريق تدريباته الجماعية ويعلن بعدها المدير الفني القائمة التي ستدخل المعسكر استعدادًا للقاء.

وركز الجهاز الفني للزمالك، على مدار الأيام الماضية، على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات فاركو؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو في دوري nile

مباراة الزمالك وفاركو تقام فى الرابعة عصر غدٍ، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.