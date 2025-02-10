الامارات | «دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم» تنطلق اليوم بمشاركة 52 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم في مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 52 دولة يتنافسون في مسابقات المضمار 100 متر، و200 متر، و400 متر، و800 متر، و1500 متر، و5000 متر، والوثب الطويل، فيما تشمل مسابقات الميدان الجلة والقرص والصولجان والرمح والقفز العالي.

ورفعت المنتخبات المشاركة جاهزيتها لخوض تحدي نسخة دبي المؤهلة لبطولة العالم التي ستقام في الهند، خلال سبتمبر المقبل.

من جانبه، رحّب رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، ثاني جمعة بالرقاد، بالمنتخبات المشاركة، مبيناً أن فرق العمل المختلفة في قمة جاهزيتها لتقديم نسخة استثنائية بعد «بارالمبية باريس»، وقال في تصريحات صحافية: «حرص الدول والأبطال على الوجود في الحدث يعكس قيمة بطولات فزاع، والمستوى العالي الذي وصلت إليه، وأنهم في اللجنة المنظمة يسعون إلى مواصلة تطوير البطولة».