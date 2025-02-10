الامارات | ماسة عدنان تظفر بكأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة السورية، ماسة عدنان، بلقب النسخة الـ26 من كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 126 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات، وأندية الدولة ودول الخليج العربي.

وظفرت الفارسة ماسة بالمركز الأول على صهوة الجواد «إل سي إي ساشمو»، المملوك لإسطبلات الوثبة، بعدما جاءت في المركز الخامس في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، وتراجعت إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية لمسافة 28 كيلومتراً، ثم تقدمت إلى المركز الرابع في المرحلة الثالثة لمسافة 28 كيلومتراً، وحلت في المركز السابع في المرحلة الرابعة لمسافة 24 كيلومتراً، وصعدت إلى المركز الثالث في المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتراً، قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة السادسة لمسافة 20 كيلومتراً، مسجلة زمناً قدره 6:09:39 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة الجواد «ناوي» المملوك لإسطبلات إم 7، حيث بدأ السباق بحصوله على المركز الـ19 في المرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز الـ26 في المرحلة الثانية، ثم تقدم إلى المركز الـ22 في المرحلة الثالثة، وواصل تقدمه في المرحلة الرابعة بحصوله على المركز الـ14، وصعد إلى المركز التاسع في المرحلة الخامسة، بينما أنهى السباق بحصوله على المركز الثاني في المرحلة السادسة بزمن قدره 6:09:42 ساعات.

وحصل على المركز الثالث الفارس راشد محمد المهيري، على صهوة الفرس بيدينا كريستيانا، المملوكة لإسطبلات «إف 3»، بحلوله في المركز الـ13 في المرحلة الأولى، والمركز السابع في المرحلة الثانية، والمركز الخامس في المرحلة الثالثة، كما حافظ على المركز نفسه في المرحلة الرابعة، ثم تراجع إلى المركز الثامن في المرحلة الخامسة، قبل أن يقفز إلى المركز الثالث في المرحلة السادسة بزمن بلغ 6:09:50 ساعات.