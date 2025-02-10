شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يستكشف الجونة قبل مواجهته فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

بدأ حمد إبراهيم ، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى ، رحلة استكشاف فريق الجونة بمشاهدة مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري ؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى بحثاً عن استعادة الانتصارات المحلية .

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل، باستاد خالد بشارة، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري.

وجدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الثقة فى حمد إبراهيم المدير الفني للدراويش، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق من الزمالك بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري nile.

وأكدت الإدارة أن الظروف التي يمر بها الفريق تحتاج إلى تكاتف الجميع خلف المدير الفني، بجانب أن هناك أخطاءً تحكيمية تؤثر على مسيرة الفريق، وأدت إلى خسارة الدراويش من طلائع الجيش والزمالك.

فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساءعلى استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل للزمالك مصطفى شلبى في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله محمد السيد ترجمها إلى هدف، مستفيداً من خطأ لاعب الإسماعيلى محمد نصر، قبل أن يضيف نبيل عماد "دونجا" الهدف الثانى فى الدقيقة (90+8)، وتعرض ناصر ماهر لاعب الزمالك للطرد المباشر في الدقيقة 85 بعد اعتدائه على محمد نصر لاعب الإسماعيلى.