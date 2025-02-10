شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تعلن تتويج الزمالك بالسوبر المحلى أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 10 فبراير 2017، توج نادى الزمالك بطلاً لكأس السوبر المحلى، بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 3 / 1 بضربات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة التى جمعتهما باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات.

قاد الأهلى فى ذلك الوقت حسام البدرى، وقابله محمد حلمى فى الزمالك، وعن سيناريو المباراة لعب الزمالك بحذر دفاعى، وكانت الأفضلية للأهلى، فيما جاءت أخطر فرص المباراة على الإطلاق للنيجيرى جونيور أجايى الذى تسلم كرة عرضية أمام المرمى لكنه أخطأ فى التعامل معها.

وفى ركلات الترجيح كانت الكلمة العليا للزمالك بنتيجة 3-1 بعدما أضاع مؤمن زكريا وصالح جمعة وحسام غالى للأهلى، وسجل أحمد حجازى، فى المقابل سجل باسم مرسى وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت للفريق الأبيض.

الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل ضم كلا من: شريف إكرامى، حسين السيد وأحمد حجازى وسعد سمير ومحمد هانى، حسام عاشور وأحمد فتحى وعبد الله السعيد ووليد سليمان، مؤمن زكريا والنيجيرى أجاى، ويجلس حسام غالى على دكة البدلاء.

فيما ضم تشكيل الزمالك: محمود جنش فى حراسة المرمى، محمد ناصف وعلى جبر و محمود حمدى وأسامة إبراهيم، طارق حامد ومعروف يوسف وأحمد توفيق، محمد إبراهيم و النيجيرى ستانلى وباسم مرسى.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعربيا فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 5 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ81 بطولة محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.