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الامارات | مفاجأة.. بليموث يُقصي ليفربول من كأس إنجلترا

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | مفاجأة.. بليموث يُقصي ليفربول من كأس إنجلترا 1/2
  • الامارات | مفاجأة.. بليموث يُقصي ليفربول من كأس إنجلترا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق بليموث أرغايل، الذي يحتل المركز الأخير في دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه ليفربول من الدور الرابع لكأس إنجلترا، بفوزه عليه 1-0، أمس، وكان بطل المباراة، الأسكتلندي راين هاردي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، ويدين بليموث أيضاً لحارس مرماه، كونور هازارد، الذي تألق في الذود عن مرماه وأبعد أكثر من كرة خطرة، لاسيما في الدقائق الأخيرة عندما ضغط ليفربول بقوة لإدراك التعادل، وجرّ المباراة إلى وقت إضافي، وبدّد بليموث حلم ليفربول بإحراز الرباعية هذا الموسم، وذلك بعدما بلغ «الحمر» نهائي كأس رابطة الدوري، ثمن نهائي بتصدّرهم المجموعة الموحدة، إضافة إلى تربعهم على صدارة الدوري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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