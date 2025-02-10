شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يستأنف على البطاقة الحمراء لقيادة سموحة أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

استأنف أحمد سامي ، المدير الفني لفريق سموحة، على البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز، وذلك لقيادة الموج الأزرق فى مباراة بتروجت المقبلة في الدوري.

وينتظر أحمد سامي قرار لجنة المسابقات بقبول الاستئناف، لقيادة الفريق في المباراة المقبلة، وفي حالة عدم قبول الاستئناف سيتم استبعاد المدرب، وفقا للقرارات التي تصدر خلال ساعات عن عقوبات الجولة الـ12.

أغلق الجهاز الفني لفريق سموحة ، بقيادة أحمد سامي، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس، الجمعة، فى الدوري الممتاز، وبدأ الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام بتروجت والمقرر لها 11 فبراير الجاري فى بطولة الدوري.

ويستعين سامي فى المباراة المقبلة بالقوة الضاربة المُتمثلة في تشكيل سموحة كالتالي: الهاني سليمان، هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعة، شريف رضا، عبد الرحمن عامر، محمد متولي كناريا، محمود صابر، محمد سالم، عبد الكبير الوادي، صامويل أمادي، حسين تيمور، على عمرو، عمرو السيسي، أبو بكر، محمد سعيد مكرونة، مصطفى البدري، أشرف مجدي، محمد مصطفى ميدو، إسلام عطية، محمد سعيد زيكا، محمد كونيه".