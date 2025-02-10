شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: أتعجب من عدم تسمية محمد شوقى مديرا للكرة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف رضا شحاتة نجم الاهلي السابق موقفه من تولي منصب إداري داخل القلعة الحمراء، حال عُرض عليه المنصب.

وقال شحاتة، في تصريحات مع كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: "لو عرض عليا تولي منصب إداري بالنادي الأهلي وليس فنيا كنت سأقبله، والمناصب الإدارية في الأهلي مرتبة، وفكرة أي مسؤول إداري بفريق الكرة تتمثل في كيفية بناء علاقة جيدة مع اللاعبين ويتدخل لإنهاء الأزمات بسلاسة، وهذا هو أهم شرط في أي من يتولي منصب مدير الكرة بالنادي".

وأضاف: "خالد بيبو مدير كرة هادئ جيد وقليل الكلام عكس سيد عبد الحفيظ، وأرى أن خالد بيبو لم يؤثر في مهمته كمدير للكرة، وأعتقد أن جماهير الأهلي كانت سببا كبيرا في رحيل خالد بيبو.

واختتم: "أستغرب من عدم تسمية محمد شوقي مديرا للكرة بالأهلي، شوقي مدير فني شاطر، وسيكون مدير كرة ناجحا مع الفريق، ويجب تحديد مهام كل من منصب المدير الفني ومدير الكرة، وألا يكون هناك تداخل في اختصاصات كل منهما".