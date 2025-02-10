شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: أتعجب من عدم تسمية محمد شوقى مديرا للكرة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالإثنين، 10 فبراير 2025 12:41 ص
وقال شحاتة، في تصريحات مع كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: "لو عرض عليا تولي منصب إداري بالنادي الأهلي وليس فنيا كنت سأقبله، والمناصب الإدارية في الأهلي مرتبة، وفكرة أي مسؤول إداري بفريق الكرة تتمثل في كيفية بناء علاقة جيدة مع اللاعبين ويتدخل لإنهاء الأزمات بسلاسة، وهذا هو أهم شرط في أي من يتولي منصب مدير الكرة بالنادي".
وأضاف: "خالد بيبو مدير كرة هادئ جيد وقليل الكلام عكس سيد عبد الحفيظ، وأرى أن خالد بيبو لم يؤثر في مهمته كمدير للكرة، وأعتقد أن جماهير الأهلي كانت سببا كبيرا في رحيل خالد بيبو.
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