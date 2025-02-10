أحمد ياسر يكشف لـ"الخليج 365" كواليس فشل انتقاله لغزل المحلة

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القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ياسر لاعب التحدي الليبي، كواليس فشل انتقاله إلى غزل المحلة خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

وأكد أحمد ياسر، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه وقع بالفعل عقود انتقاله إلى غزل المحلة وكانت لديه رغبة قوية للتواجد مع الفريق، غير أن فريقه الحالي تمسك به وطلب 100 ألف دولار للتخلي عنه، لتفشل الصفقة في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد المحلي.

دخل فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة، تحت القيادة الفنية للقبرصي بابا فاسيليو، تدريباته معسكراً مغلقاً بالقاهرة، استعداداً لمواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام الدولي.

وحقق غزل المحلة أول انتصاراته تحت قيادة القبرصي بابا فاسيليو، بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري، والتي كانت بمثابة أول مهمة رسمية للمدرب القبرصي مع الفريق المحلاوي.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين، وخسر 7 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو غزل المحلة 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

من جانبه، أبدى القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، سعادته بالفوز على مودرن سبورت في بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد توليه مهمة تدريب الفريق منذ 3 أيام فقط.

وقال بابا فاسيليو، خلال تصريحات للمركز الإعلامى لنادى غزل المحلة: "سعيد باستقبال جمهور المحلة لى، أشعر أننى في منزلى وأعدهم بتحقيق نتائج إيجابية المباريات المقبلة".