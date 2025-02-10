شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على عودة محمد شريف فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي، لضمه في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ناديه السعودي.

وينتهي عقد شريف مع الخليج السعودي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي، ورحب اللاعب بالعودة للجزيرة في الصيف المقبل، واستكمال مشواره بقميص نادي القرن الأفريقي.

وأكد محمد شوقى نائب المدير الرياضى لشئون الفريق الأول بالنادى الأهلى، أن الأولوية فى مهامى ستكون مع الفريق الأول، وهناك اجتماع لتحديد المهام والمتطلبات.

وقال محمد شوقى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أولوية مهامى ستكون مع الفريق الأول والتواجد فى الفريق دا الأهم بجانب بعض المهام الأخرى سيتم الاتفاق عليها فى الفترة المقبلة".

وأضاف: "تغيير مهامى من الأمور الفنية إلى الأمور الإدارية راجع لتلبية نداء الأهلى اللى خيره علينا كلنا وتحت أمره فى أى وقت، ومحدش بيبدأ من الصفر فى الأهلى، ولكن نكمل بعض ونساعد المنظومة من أجل إنجاح الأهلى ودا الأهم".

وتابع: "أسهل حاجة فى الأهلى أن أهدافه واضحة لكل الناس، فكل اللى بيدخل المنظومة يسير وفق هذا النظام المحدد والكل يعمل من أجل إنجاحه".

واختتم: "السيطرة على نجوم الأهلى، الموضوع مش هيكون سيطرة ولا حاجة، هناك التزام ولوائح يجب احترامها والأمور بسيطة، فنجوم الأهلى ملتزمون ومعروف عنهم ذلك، والأهلى دائما لا يتساهل فى مثل هذه الأمور".