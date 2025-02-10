الامارات | محمد بن راشد يشهد فوز شباب الأهلي أمنيات بـ «السباق الصحراوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، أمس، السباق الصحراوي الذي يمثّل المرحلة الثالثة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تعد الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم، على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وتميّزت منافسات السباق بالتحدي والمستويات القوية للدراجين المشاركين، حيث يعد السباق من السباقات الفريدة من نوعها على صعيد العالم، من خلال المسارين اللذين تم اختيارهما بمحمية المرموم الطبيعية في دبي، وهما مسار «ساروق الحديد» لمسافة 52 كيلومتراً، ومسار «العشوش» لمسافة 57 كيلومتراً، كما تضمن السباق تحدي أقصر زمن عند نقطة «عراقيب براشي».

وحضر المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا، عمير بن جمعة الفلاسي، فعاليات السباق.

وقدّم المشاركون أروع لوحات التحدي والتنافس في مزيج خاص بين ركوب الدراجات الهوائية، والقدرة على التحمّل بين الكثبان الرملية، والتحديات الطبيعية التي يفرضها المسار.

وشهد السباق تفوق فريق شباب الأهلي أمنيات، بحصده المراكز الثلاثة الأولى في مسافة العشوش 57 كيلومتراً، إذ جاء في المركز الأول غريغا بول، وحلّ كونيليز فيرميلتفورت بالمركز الثاني، وتيمو دي جونج بالمركز الثالث.

وعلى صعيد ترتيب الفرق، حلّ فريق شباب الأهلي أمنيات في المركز الأول، يليه فريق أيرويك ريسنج في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث فريق القيادة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وفي مسافة ساروق الحديد 52 كيلومتراً، جاء في المركز الأول السعيد أبلوش من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وفي المركز الثاني جابر المنصوري من فريق شباب الأهلي، وفي المركز الثالث سليمان منوال من فريق ياسي، وعلى صعيد ترتيب الفرق حلّ فريق شباب الأهلي بالمركز الأول، يليه فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في المركز الثاني، وحلّ في المركز الثالث فريق شرطة دبي.

أما على صعيد تحدي أقصر زمن عند نقطة «عراقيب براشي»، في فئة مواطني دولة الإمارات (العمر 18-39 عاماً)، فحقق المركز الأول أحمد عبيد المري من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وفئة المقيمين (العمر 18-39 عاماً)، حقق المركز الأول كونيليز فيرميلتفورت من نادي شباب الأهلي، وفئة مواطني دولة الإمارات للعمر فوق 40 عاماً، حقق المركز الأول عبدالله سعيد الحتاوي من فريق شرطة دبي، ولفئة المقيمين للعمر فوق 40 عاماً، حقق المركز الأول إيان ديالو من فريق شباب طلبات.

وأكد المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، عمير بن جمعة الفلاسي، أن «الرؤية الشاملة والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقف وراء النجاحات التي تحققها بطولة السلم، والسير على نهج سموه في الابتكار على كل الصعد، ما جعلنا نطلق هذا السباق الصحراوي ونطوره على مدار الدورات المتتالية، حتى أصبح علامة فريدة تميز طبيعة دبي الخلابة التي تمنح الدراجين تحديات استثنائية هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم، سواء في سباقات الطريق أو هذا النوع من السباقات داخل المسارات الصحراوية والجبلية، وتعزز الغاية في إبراز الطبيعة الخلابة لمحمية المرموم الطبيعية».

وأشار إلى أن «هذا السباق ركز على روعة الطبيعة الصحراوية في محمية المرموم، حيث تضمنت المسارات مناطق تشهد تحديات تكشف معالم الطبيعة الخلابة، وتشكل حافزاً للرياضيين لتقديم أقصى قدراتهم البدنية والذهنية لتجاوز هذه العقبات، كما حرصنا على أن يشاهد الجمهور الذي يتابع السباق عبر الشاشات وقنوات التواصل الاجتماعي، أجواء المنطقة وكنوزها الطبيعية التي نفخر بها، ونحرص على تسليط الضوء عليها، سواء كانت بحيرات أو مناطق طبيعية في تنوع جغرافي رائع تتميز به المنطقة، وقد أسعدنا أداء المشاركين وقدرتهم على مواجهة هذه العقبات ببراعة وخبرات متراكمة، كون هذا السباق يعد من السباقات الأساسية في بطولة السلم منذ انطلاقتها، وهي سباقات منحت المشاركين خبرات في التعامل مع المناطق الجغرافية المختلفة، والأنواع المتباينة للمسارات سواء الإسفلتية أو الصحراوية أو المتعرجة، وأصبحت لدى المشاركين خبرات في التعامل معها والتفوق فيها».

ومن المقرر أن تختم الدورة التاسعة من بطولة السلم بإقامة سباق السيدات في 16 فبراير 2025.

عمير الفلاسي:

. السباق أصبح علامة فريدة تميز طبيعة دبي الخلابة، التي تمنح الدراجين تحديات استثنائية، هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

. الدورة التاسعة لبطولة السلم تختتم بسباق السيدات في 16 من الشهر الجاري.