دوري "أن بي أيه": أنتيتوكونمبو يغيب عن مباراة كل النجوم

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : يغيب العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو عن مباراة كل النجوم (أول ستار) التي تجمع سنويا بين أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، وذلك بسبب إصابة في ربلة السابق وفق ما أفاد مدربه في ميلووكي باكس دوك ريفرز.

وغاب أنتيتوكونمبو عن باكس طيلة هذا الأسبوع ولن يتعافى في الوقت المناسب للعب في مباراة كل النجوم المقررة في 16 الحالي على ملعب "تشايس سنتر" في سان فرانسيسكو.

وقال ريفرز "كنا نراقب الوضع ولم يتحسن بما يكفي كي نجعله يلعب. إذا كانت مباراة في الـ+بلاي أوف+، هل كان ليلعب؟ ربما نعم. لكنها ليست كذلك ونريد الحرص على أن يلعب في الـ+بلاي أوف+" من خلال تجنب عدم تفاقم الإصابة.

وتابع "نود لو يكون معنا لكن يتعين عليك أن تكون ذكيا. في نهاية المطاف، أعتقد أنه من المهم أن يكون بصحة جيدة".

غاب أنتيتوكونمبو عن مباراته الرابعة على التوالي الأحد حيث يتواجه باكس مع ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ومن المرجح أن تصل السلسلة إلى ست مباريات عندما يلتقي فريقه مع غولدن ستايت ووريرز الاثنين ومينيسوتا تمبروولفز الأربعاء.

وأمل ريفرز أن يعود لمباراة باكس الأولى بعد احتفالية "أول ستار" والتي ستقام في 20 شباط/فبراير ضد لوس أنجليس كليبرز في ميلووكي.

يحتل أنتيتوكونمبو المركز الثاني على لائحة أفضل مسجلي الدوري هذا الموسم بمتوسط 31.8 نقطة في المباراة الواحدة، إضافة إلى 12.2 متابعة و5.9 تمريرة حاسمة.

وفي غيابه عن التشكيلة هذا الموسم، حقق باكس أربعة انتصارات في تسع مباريات.

ويحتل باكس المركز الخامس في المنطقة الشرقية بـ27 فوزا مقابل 23 هزيمة، بينها ست في آخر ثماني مباريات.

واختير أنتيتوكونمبو في مباراة كل النجوم ضمن فريق تشارلز باركلي بجانب مجموعة من اللاعبين الأجانب مثل الفرنسي فيكتور ويمبانياما (سان أنتونيو سبيرز) والصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس) والدومينيكاني كارل أنتوني تاونز (نيويورك نيكس) والكندي شاي غيلجيوس ألكسندر (أوكلاهوما سيتي ثاندر).

وتقام احتفالية "أول ستار" بنظام مختلف عن الماضي، إذ لن تكون من مباراة واحدة بين نجوم الشرق والغرب بل تقام بطولة مكونة من أربعة فرق (8 لاعبين في كل فريق).