شكرا لقرائتكم خبر عن 12 هدفا حصيلة اليوم الأول للجولة الـ21 من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم الأول للجولة الـ21 من دورى المحترفين ندرة تهديفية فى المباريات التى أقيمت عصر اليوم، حيث لم يحرز سوى 12 هدفا في 8 مباريات بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة.

وأسفرت مباريات اليوم عن فوز السكة الحديد مودرن على المنصورة بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد أبناء السكة إلى 31 نقطة ويرتقى للمركز السابع، بينما تجمد رصيد أبناء الدقهلية عند 17 نقطة في المركز السابع عشر ويصعب موقفه في جدول الترتيب.

كما نجح وادى دجلة في تحقيق الفوز على لافيينا بهدف دون مقابل في الثوانى الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بمنتجع الأسيوطى ضمن فعاليات الجولة الـ21 لمسابقة دورى المحترفين.

بهذه النتيجة حافظ وادى دجلة على صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد لافيينا عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا على راية بهدف دون مقابل ليرتفع رصيده إلى 40 نقطة ويصعد لوصافة المجموعة للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة، في الوقت الذى تعادل فيه المقاولون سلبيا مع الداخلية ليأتى في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى : -

وى 0 – 1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية 1 – 2 أسوان

سبورتنج 2 – 0 بلدية المحلة

القناة 1 – 0 السويس