شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى غزل المحلة: لاعب تونسى سينضم للفريق.. ونستعد لمواجهة الأهلى بقوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، إن النادي تعاقد مع 7 لاعبين، مؤكداً أن هناك لاعبا تونسيا سينضم للفريق خلال اليومين المقبلين.
وأشار رئيس غزل المحلة إلى أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الأهلي بقوة يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف خليل، خلال تصريحات تليفزيونية: "المحلة يمتلك لاعبين جيدين وجمهور محترم ونحتاج إلى دعمهم للوصول إلى مكانة مميزة في الدوري".
وتابع: "غزل المحلة دعم صفوفه بـ7 لاعبين في انتقالات يناير، وتعاقدنا مع لاعب تونسي رشاد العرفاوي لاعب الأفريقي التونسي".
واختتم: "تعاقدنا مع محمد عبد المنصف لتولي تدريب حراس المرمى وهو صاحب خبرات كبيرة".
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