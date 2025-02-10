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رئيس نادى غزل المحلة: لاعب تونسى سينضم للفريق.. ونستعد لمواجهة الأهلى بقوة

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رئيس نادى غزل المحلة: لاعب تونسى سينضم للفريق.. ونستعد لمواجهة الأهلى بقوة

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القاهرة - سامية سيد - قال وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، إن النادي تعاقد مع 7 لاعبين، مؤكداً أن هناك لاعبا تونسيا سينضم للفريق خلال اليومين المقبلين.

وأشار رئيس غزل المحلة إلى أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الأهلي بقوة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف خليل، خلال تصريحات تليفزيونية: "المحلة يمتلك لاعبين جيدين وجمهور محترم ونحتاج إلى دعمهم للوصول إلى مكانة مميزة في الدوري".

وتابع: "غزل المحلة دعم صفوفه بـ7 لاعبين في انتقالات يناير، وتعاقدنا مع لاعب تونسي رشاد العرفاوي لاعب الأفريقي التونسي".

واختتم: "تعاقدنا مع محمد عبد المنصف لتولي تدريب حراس المرمى وهو صاحب خبرات كبيرة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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