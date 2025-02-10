شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيرى: رغبة الجفالى حسمت انتقاله للزمالك.. والجماهير غاضبة بسبب رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث علي البحوري المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، عن انتقال اللاعب أحمد الجفالي إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال علي البحوري، في مداخلة تليفزيونية: "مفاوضات الزمالك معنا لضم الجفالي كانت في آخر 48 ساعة، اللاعب مميز وقدم مستويات جيدة معنا ويتميز بقدرات فردية مميزة".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير في العالم العربي، والجفالي سيصنع الفارق بشرط التأقلم سريعًا، اللاعب انتقل مقابل 500 ألف دولار على دفعتين، والعقد يتضمن حصول الاتحاد على 20% حال إعادة بيعه".

واختتم حديثه قائلًا: "جماهير الاتحاد المنستيري غاضبة بسبب رحيل اللاعب، عقب الانتقال إلى الزمالك؛ لأنه لم يكن ضمن قائمة الراحلين عن الفريق لكن رغبته حسمت الصفقة".