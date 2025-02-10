شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كاليب زادى: اللاعب كان قريبا من الزمالك ولكن ميشالاك عرقل الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الهادى محمد وكيل الإيفواري كاليب زادي سيري، أن الزمالك كان قريبا جدا من ضم اللاعب الإيفوارى، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب عدم وجود مكان فى قائمة الأبيض له.

وقال عبد الهادى محمد، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تم عرض كاليب زادي سيري لاعب نادي فويفودينا الصربي على الزمالك، وأخدنا موافقة من النادى وبدأنا المفاوضات، وكنا قريبين جدا من إنهاء المفاوضات، ولكن عدم وجود مكان فى قائمة الزمالك الأجانب أدى إلى تعثر المفاوضات".

وتابع: "نادى فويفودينا الصربي كان طالب رقم كبير واستطاعنا بالمفاوضات أن نخفض هذا الرقم لنصفه، وكنا قريبين من إنهاء الصفقة، ولكن الزمالك لا يوجد لديه مكان فى القائمة؛ لعدم فسخ البولندي كونراد ميشالاك عقده مع القلعة البيضاء".