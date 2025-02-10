شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: بن شرقى لم تتجدد إصابته.. وطاهر ووسام لن يشاركا فى لقاء غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد جاب الله طبيب النادى الأهلى، حقيقة تجدد إصابة المغربى أشرف بن شرقى لاعب النادى الأهلى بعد الأخبار التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، وموقف وسام أبو على وطاهر محمد طاهر.

وقال أحمد جاب الله، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أشرف بن شرقى لسه بيكمل جاهزيته الطبية والبدنية ونزوله التمرين وفقا للبرنامج الموضوع له، لأن أشرف بن شرقى كان جاى الأهلى عنده شد فى العضلة الأمامية من الدرجة الأولى".

وأضاف طبيب الأهلى: "إمام عاشور جاهز طبيا ويشارك فى المران بشكل طبيعى، وطاهر محمد ووسام أبو على لن يكونا متاحين لمباراة غزل المحلة، وسيكونان جاهزين للمباريات القادمة بعد مباراة غزل المحلة".

وتابع: "على معلول جاهز طبيا ولا يعانى من أى مشاكل حاليا ويشارك فى التدريبات بشكل طبيعى وقرار مشاركته فى المباريات راجع للجهاز الفنى ولا يعانى من أى إصابات".

واختتم: "أشرف دارى تعافى من الإصابة وشارك فى التدريبات منذ يومين ويتم تجهيزه بدنيا وفنيا للمباراة وفقا للجهاز الفنى وليس طبيا".