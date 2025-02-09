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الامارات | ريال مدريد يفقد لاعباً تكتيكياً مؤثراً قبل موقعة مانشستر سيتي

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وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | ريال مدريد يفقد لاعباً تكتيكياً مؤثراً قبل موقعة مانشستر سيتي 1/2
  • الامارات | ريال مدريد يفقد لاعباً تكتيكياً مؤثراً قبل موقعة مانشستر سيتي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدادت مصاعب ريال مدريد الإسباني في خط الدفاع بخسارته جهود لوكاس فاسكيس الذي يغيب عن لقاء الثلاثاء ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي لكرة القدم، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.
وقال ريال في بيان الأحد إن اسم فاسكيس "لن يكون ضمن التشكيلة للمباراة في مانشستر"، مع توقع وسائل الإعلام الإسبانية غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.
وانضم فاسكيس إلى زملائه في الخط الخلفي الألماني أنتونيو روديغر والنمسوي دافيد ألابا وداني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو الذين يغيبون عن بطل إسبانيا ودوري الأبطال بسبب الإصابة أيضا.
وبعد فشله في أن يكون بين المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، وجد ريال نفسه في أقوى مواجهة في الملحق بعدما وضعته القرعة ضد سيتي الذي يستضيف الذهاب الثلاثاء قبل أن يكون الإياب في مدريد في 19 الحالي.
وأصيب فاسكيس في أواخر اللقاء الذي تعادل فيه ريال على أرضه مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد 1-1 السبت في الدوري المحلي.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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