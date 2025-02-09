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الامارات | مفاجأة.. فريق مغمور يقصي ليفربول من كأس انجلترا

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وكالات 0 تبليغ

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  • الامارات | مفاجأة.. فريق مغمور يقصي ليفربول من كأس انجلترا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق بليموث أرغايل الذي يحتل المركز الأخير في دوري المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه ليفربول من الدور الرابع لكأس إنكلترا بفوزه عليه 1-0 اليوم الأحد.
وكان بطل المباراة راين هاردي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.
وبدد بليموث بالتالي حلم ليفربول باحراز الرباعية هذا الموسم، وذلك بعدما بلغ "الريدز" نهائي كأس الرابطة، وثمن نهائي بتصدرهم المجموعة الموحدة، إضافة إلى تربعهم على صدارة الدوري الممتاز.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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