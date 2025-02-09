بطولة ألمانيا: لايبزيغ يعود إلى سكة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - برلين : عاد لايبزيغ إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها لأربع مراحل متتالية، وذلك بفوزه الأحد على ضيفه سانت باولي 2 0 رغم النقص العددي، وذلك في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ودخل لايبزيغ اللقاء على خلفية هزيمة أمام شتوتغارت وصيف البطل 1 2 ثم ثلاثة تعادلات متتالية في المراحل الأربع الأخيرة، ليضيف ذلك إلى خيبته في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أنهى مجموعتها الموحدة بخسارة أمام شتورم غراتس النمسوي (0 1)، محتلا المركز الثاني والثلاثين من أصل 36 فريقا بثلاث نقاط فقط من ثماني مباريات.

لكن فريق المدرب ماركو روزه استفاق الأحد على حساب سانت باولي الذي يصارع من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، وحقق فوزه العاشر للموسم ما خوله استعادة المركز الرابع بفارق نقطة أمام شتوتغارت الفائز السبت على مضيفه بوروسيا دورتموند 2 1.

وحسم لايبزيغ اللقاء في شوطه الأول الذي سجل فيه الهدفين من تسديدتيه الأوليين بين الخشبات الثلاث عبر السلوفيني بنيامين شيشكو بعد هجمة مرتدة وتمريرة من الهولندي شافي سيمونز (16) الذي عزز النتيجة بعد تمريرة من شيشكو بالذات (35).

واضطر لايبزيغ الذي كان يتواجه مع سانت باولي للمرة الثالثة هذا الموسم (تعادلا سلبا في المرحلة الرابعة وفاز لايبزيغ 4 2 في الدور الثاني لمسابقة الكأس التي ما زال فيها وبلغ دورها ربع النهائي)، لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة بعد طرد القائد المجري ويلي أوربان لاسقاطه البديل التونسي إلياس سعد عند مشارف منطقة الجزاء حين كان الأخير في طريقه للانفراد بالمرمى (69).

ورغم النقص العددي، صمد لايبزيغ وحافظ على أفضلية الهدفين حتى النهاية، ملحقا بضيفه الهزيمة الثانية عشرة للموسم، فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.