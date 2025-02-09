شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كولر يطالب جمهور الأهلى بعدم تصديق خالد الجوادي: حديثه يخالف الواقع والان مع تفاصيل الخبر

عبر دينو لامبرتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن استيائه الشديد مما كتبه خالد الجوادي المترجم السابق، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا التوقيت على وجه التحديد.

وقال لامبرتي، خلال تصريحات صحفية: "لو كان الجوادي يبحث عن مصلحة الأهلي لما كتب هذه الكلمات التي تخالف الواقع والحقيقة تمامًا، بل ويسعى من خلالها لخلق فجوة لن تكون موجودة بين الإدارة ومارسيل كولر".

وأضاف: إنه من الطبيعي عند الحديث في الأمور الفنية أن يحدث خلاف في وجهات النظر بين المتخصصين، لكن بالتأكيد لن يكون من بينهم المترجم، وهذا هو الدور الذي كان منوطًا بالجوادي عندما كان ضمن الإطار الفني للفريق.

وتابع: إن الجوادي الذي يريد أن ينال من مارسيل كولر وقدراته الآن أدعو جماهير الأهلي ومحبيه أن يراجعوا كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي عندما كان ضمن الجهاز الفني.. فقد كان يتغزل في قدرات المدير الفني وإخلاصه ليل نهار.. لكن بمرور الوقت ورفض منحه بعض صلاحيات مدير الكرة حينذاك خرج للهجوم على كولر.

وناشد لامبرتي جماهير الأهلي التي هي الأكثر حرصًا على مصلحة الفريق من أي شخص آخر عدم الالتفات إلى ما يكتبه الجوادي، لأنه يحاول أن يقلص الثقة بين مارسيل كولر وجماهير الأهلي.. وهذا لن يحدث.. مارسيل يحترم إدارة النادي ويعرف قيمة جماهير الأهلي الكبيرة.. ودائمًا ما يراهن عليها.. وعادة ما يكسب الرهان.