شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج بطولة الجمهورية لرجال الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة والتي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري في مدينة بورسعيد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

وحرص مجدي اللوزي رئيس الاتحاد على متابعة نهائيات البطولة في وجود أعضاء مجلس الإدارة.

وشهدت ختام البطولة عدد من الشخصيات الهامة في الملاكمة، جاء في مقدمتهم لؤي دعبس لؤي دعبس المشرف العام على الألعاب القتالية بنادي الترسانة ورئيس اتحاد شمال أفريقيا والمنسق العام لاتحاد المحترفين للملاكمة وطارق النجار المشرف على لعبة الملاكمة بنادي الجزيرة، وأشعلت البطولة حماس لاعبي الأندية من أجل شرف الفوز بالانضمام لصفوف المنتخب القومي.

وحصدت المؤسسة العسكرية للمنيا المركز الأول لمنافسات بطولة الجمهورية بعد التتويج بـ6 ميداليات متنوع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين يليها المركز الثاني المؤسسة العسكرية الإسكندرية برصيد 3 ميداليات متنوعة جاءت كالتالي: ميداليتان ذهبيتان وفضية، يليها نادي سكة حديد الغربية حصد ذهبيتين وبرونزية.

وتوج مصطفى محمود لاعب نادي المؤسسة العسكرية بالمنيا بذهبية منافسات وزن 48 كجم، وجاءت الفضية من نصيب حازم محمد حسني لاعب الترسانة، فيما توج عمرو خالد جمال لاعب نادي سكة حديد الغربية بذهبية منافسات وزن 51 كجم، وحصد محمد مصطفى جلال لاعب المؤسسة العسكرية بأسيوط فضية المنافسات.

وجاءت ذهبية منافسات وزن 57 كجم من نصيب أمير محمد فرج لاعب الغربية وحصد مصطفى عادل حمدي لاعب المؤسسة العسكرية المنيا فضية المنافسات، وفي منافسات وزن 60 كجم توج حسام حسن محمد لاعب الجزيرة بذهبية المنافسات، بينما ذهبت الفضية من نصيب فارس فؤاد ثابت لاعب بورفؤاد، وفي وزن 63 ينافس محمود حسن محمد لاعب المؤسسة العسكرية الاسكندرية وجاءت الفضية من نصيب عبد الفتاح هشام لاعب المؤسسة العسكرية المنيا.

وفي منافسات وزن 67 كجم توج يوسف عبد الرحيم لاعب المؤسسة العسكرية الاسكندرية بذهبية المنافسات فيما توج بالفضية الوزن إسلام محمد عبد الغني لاعب المؤسسة العسكرية أسيوط. وتوج فيً منافسات وزن 71 كجم أحمد عبد الموجود لاعب مشروع الموهبة فيما جاءت الفضية من نصيب عمرو خالد لاعب بورفؤاد، أم في منافسات وزن 75 كجم توج عمر السيد لاعب المؤسسة العسكرية الهايكستب بذهبية المنافسات، فيما جاءت الفضية من نصيب سيف الإسلام مبروك لاعب نادي 23 يوليو.

وفي منافسات وزن 80 كجم توج فارس عادل متولي لاعب سكة حديد الغربية بذهبية المنافسات فيما جاء في المركز الثاني ينافس محمد حسام لاعب مشروع الموهبة.

وحسم البطل الأوليمبي عبد الرحمن عرابي لاعب اتحاد الشرطة ذهبية منافسات وزن 86 كجم، وجاءت الميدالية الفضية من نصيب محمود أحمد سالم لاعب مشروع الموهبة.

وفي منافسات وزن 92 كجم توج محمد عبد الهادي بذهبية المنافسات، وجاءت الفضية من نصيب محمود محمد محمود، وفي منافسات وزن فوق 92 كجم توج محمد حسين فرج بالميدالية الذهبية، فيما توج بالفضية وليد سعيد على.