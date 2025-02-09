شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى المحترفين بعد اليوم الأول من الجولة الـ21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم بالجولة الـ21 من دورى المحترفين عن فوز السكة الحديد مودرن على المنصورة بهدفين مقابل هدف، كما نجح وادى دجلة في تحقيق الفوز على لافيينا بهدف دون مقابل، في الثوانى الأخيرة من عمر المباراة.

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق أبو قير للأسمدة فوزا غاليا على راية بهدف دون مقابل.

وجاءت باقى النتائج على النحو التالى: -

وى 0 – 1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية 1 – 2 أسوان

سبورتنج 2 – 0 بلدية المحلة

القناة 1 – 0 السويس

السكة الحديد 2 – 1 المنصورة



بهذه النتائج يكون ترتيب دورى المحترفين على النحو التالى :-

وادى دجلة 43 نقطة

أبو قير للأسمدة 40 نقطة

المقاولون العرب 39 نقطة

الاتصالات 38 نقطة

الكهرباء 34 نقطة

القناة 31 نقطة

السكة الحديد 31 نقطة

أسوان 30 نقطة

بترول أسيوط 30 نقطة

الترسانة 29 نقطة

بروكسى 28 نقطة

الداخلية 28 نقطة

بلدية المحلة 23 نقطة

لافيينا 21 نقطة

السويس 20 نقطة

راية 19 نقطة

المنصورة 17 نقطة

طنطا 16 نقطة

سبورتنج 16 نقطة

ديروط 13 نقطة