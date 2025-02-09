شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف تتنافس على جائزة الأفضل فى الجولة الـ12 بدورى nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة الأندية المحترفة عن الـ4 أهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف فى الجولة الثانية عشرة من دورى nile، التى أسدل على مبارياتها مساء السبت.

وكتب الحساب الرسمى لنادى رابطة الأندية المحترفة عبر "فيس بوك": "تصويبة صاروخية من نبيل عماد دونجا، تسديدة قوية من محمد فخري، صناعة مميزة ثم إنهاء رائع من كريم بامبو، هدف معتاد ومميز عن طريق إمام عاشور، اختر أفضل هدف في الجولة الـ12 من دوري nile".

تنطلق الثلاثاء المقبل منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وتقام 3 مباريات قوية تجمع بتروجت مع سموحة وفاركو مع الزمالك والأهلى مع غزل المحلة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة للدورى المصرى:

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة & بتروجت.. 4 عصراً

الزمالك & فاركو..4 عصراً

الأهلى & غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة & الإسماعيلى..4 عصراً

زد إف سى & سيراميكا..4 عصراً

المصري & البنك الأهلى ..7 مساء

بيراميدز & حرس الحدود..7 مساء

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت & طلائع الجيش ..4 عصراً

إنبى & الاتحاد السكندري..7 مساء

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