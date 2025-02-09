شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن زيزو: يجيد اللعب فى أى مركز والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عددا من الصور لأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول بالنادى، خلال تدريبات اليوم، فى إطار الاستعداد لمباراة فاركو المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى .

ويظهر زيزو فى الصور يرتدى قفاز حراس المرمى ويتصدى للكرات، مع التعليق على الصور: "يجيد اللعب فى أى مركز".

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم، ومن المقرر عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة للاتفاق على تجديد عقده مع الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة فاركو فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب.